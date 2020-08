«Noi dentro una tuta con 30 gradi, voi a ballare dicendo “non ce n’è Covid”»: lo sfogo dell’infermiere contro la movida e gli assembramenti

«Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è “coviddi”, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi», continua. Il riferimento è probabilmente alle immagini che arrivano da discoteche e locali dove le persone ballano senza rispettare le misure di sicurezza. «Tanto che ve ne frega, mica mi capiterà di stare con un tubo in gola ad avere paura mentre una macchina respira per me. Stai sereno, a te non capita», aggiunge.

«Se capita (che qualcuno finisca intubato, ndr), ci sono gli stron*i che, per un’indennità di quasi 100 euro lorde al mese, si fanno i turni interi grondando acqua. Ma no, a te non capita. Cosa ti importa delle regole», dice. E conclude: «E intanto noi se respiriamo la stessa aria calda dentro una mascherina per ore per i ca***cci vostri. Andate in vacanza va, che io ancora non ce so andato. Sarà per questo che so un po’ polemico».

fonte: open.online