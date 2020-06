Non c’è due senza tre: 3-1 sul Genoa, la Juve cresce e vola sulle ali dei suoi fuoriclasse

E sono tre. Dopo un avvio complicato in Coppa Italia, la Juventus non lascia punti sul suo percorso in Serie A. La vittoria di Marassi, oltre a riportare Maurizio Sarri a +4 sulla Lazio di Inzaghi, dà continuità rispetto a quelle con Bologna e Lecce. Anche sul piano del gioco: prestazione convincente e a tratti anche molto convincente. Il poco turnover paga perché gli uomini in bianconero sembrano avere più benzina degli avversari. Poi il resto lo fa la classe. Quella di Paulo Dybala, anzitutto: il 10 argentino è ancora una volta l’uomo che sblocca la serata, peraltro con una rete bellissima. E pensare che un estate fa era sull’uscio. Stimolato dalla Joya segna anche Cristiano Ronaldo, con un gol dei suo che per il portoghese rappresenta anche il ritorno alla rete su azione. Chiuderebbe il gioco il solito Douglas Costa, che si conferma uomo spacca partite, ma ci mette del suo Andre Pinamonti: la sua rete non riapre le danze, ma alleggerisce il parziale per la squadra di Davide Nicola. Che queste partite non deve certo vincerle, ma forse avrebbe potuto fare di più in partenza. Quando la Vecchia Signora preme sull’acceleratore, però, diventa difficile opporsi. Il tasso tecnico fa il suo, specie se accompagnato dal buon momento a livello fisico dei campioni d’Italia. Per i quali arriveranno sfide più complicate, ma intanto sono nove punti su nove disponibili da quando è tornato il calcio.