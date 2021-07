Non solo Tiraggiro. Anche il termine Bonucciata finisce sulla Treccani

Non solo l’ormai famoso “Tiraggiro” è finito recentemente sull’enciclopedia Treccani anche grazie ai gol siglati da Lorenzo Insigne all’Europeo, ma anche il termine “Bonucciata”, legato al rendimento di Leonardo Bonucci e già noto alle cronache sportive da diversi anni e che ora è diventato un neologismo da vocabolario: “Nelle cronache sportive, errore di gioco, comportamento, dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leonardo Bonucci”. Forse non il massimo come incentivo alla notorietà per il difensore della Juventus, che però avrà digerito meglio la questione grazie al rendimento all’Europeo e alla vittoria finale che facilmente gli avrà fatto scordare anche questa parola associata ai suoi errori in campo.