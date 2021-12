Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Nel Napoli manca una vera alternativa a Osimhen, ma al completo è una squadra fortissima, in grado di competere con chiunque in Italia. Il problema sono gli infortuni, ma sono convinto che possa ancora vincere lo scudetto. L’Inter non ha nulla in più rispetto al Napoli, a parte la rosa un po’ più ampia, ma negli undici e nelle prime alternative non c’è grande differenza”.