Novellino: “Il Napoli non meritava di perdere con la Juventus”

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Era giusto un pareggio. Il Napoli non mi è dispiaciuto, soprattutto quando è entrato Osimhen ed ha dato profondità. Il Napoli non meritava di perdere. La Juve ha portato a casa un risultato importante e mi dispiace per il Napoli. Ha fatto benissimo De Laurentiis a spendere delle parole per incoraggiare la squadra. E’ stato bravissimo. Sampdoria? E’ in un limbo. Deve fare attenzione. Ranieri però non è l’ultimo arrivato del mestiere. E’ un che vuole arrivare. Bisogna fare attenzione. Con il Milan la Sampdoria ha giocato davvero una buona gara. Non molla nulla. Bisogna stare attenti a Quagliarella. Sta molto bene. Inter? Concede molto poco. Non ha un gioco bello ma verticalizza molto. Giocare all’italiana non è mica una vergogna. Se uno non può giocare da dietro non deve vergognarsi. Lui verticalizza e gioca su Lukaku”.