Novellino: “Spalletti ha grandi qualità, sa gestire benissimo i momenti di difficoltà!

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal della sera, su Radio Kiss Kiss Napoli: “La partita di domenica contro l’Empoli è insidiosa e può provocare qualche preoccupazione, ma il Napoli può contare su giocatori esperti che conoscono benissimo le difficoltà che possono subentrare in un match del genere. La squadra toscana gioca bene, ma è altrettanto vero che concede molti spazi ed è lì che il Napoli può creare dei pericoli con i cosiddetti uno contro uno. Ha grandi calciatori in attacco per poterlo fare. Spalletti è un allenatore con grandi qualità e non è un caso che ha allenato grandi squadre. Lui sa gestire benissimo i momenti di difficoltà ed abbiamo visto che lo ha fatto adottando di volta in volta moduli diversi. Questo avviene anche grazie ai calciatori che gli permettono di cambiare impostazione tattica senza che il loro rendimento venga meno. Petagna? E’ un bravo ragazzo, di lui apprezzo molto la professionalità. E’ uno che sta sempre sulle corde e che aspetta il suo turno. Contro il Leicester ha permesso al Napoli di sviluppare gioco con la seconda palla permettendo di far salire la squadra. E’ un attaccante che a me piace ed è sempre molto altruista e lo si è visto con l’assist per Elmas. Io credo che Spalletti lo stia utilizzando nel migliore dei modi”.