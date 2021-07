Novellino: “Spalletti un grande allenatore. Demme sarà il raccordo tra i due reparti”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli, Walter Alfredo Novellino. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il ritiro è fondamentale per i giocatori, prima di tutto per conoscersi a livello caratteriale poi per capire cosa vuole in campo l’allenatore nel corso della stagione. Spalletti è un grande allenatore, e quando era alla Roma mi ha quasi sempre battuto e poi ha già la strada spianata da Gattuso dopo l’ultima stagione.

Se esiste un Pizarro nel Napoli? Demme non saprà giocare sul corto e sul lungo in ugual modo, ma sa cucire benissimo entrambi i reparti. Torreira? potrebbe essere l’acquisto perfetto per il gioco di Spalletti.