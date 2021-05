Nuova avventura per l’ex Inter Hector Cuper, è il nuovo CT del Congo

Continua il pellegrinaggio per il mondo del pallone per l’argentino Hector Cuper, che a 65 anni ha accettato un nuovo incarico su di un’altra panchina nazionale. Dopo l’esperienza triennale per l’Egitto e i due anni in Uzbekistan terminati nel 2019, l’ex allenatore – tra le altre – di Valencia e Inter è il nuovo ct della Repubblica Democratica del Congo.

L’ufficialità è arrivata con un comunicato sul sito della Federazione Congolese: “Hector Cuper Raul è il nuovo allenatore della Repubblica Democratica del Congo. L’esperto tecnico succede a Christian N’Sengi Biembe alla guida dei Leopardi. L’argentino ha appena firmato un protocollo d’intesa con la Federcalcio congolese. Dovrà qualificare il team DRC per i Mondiali del Qatar 2022”.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com