Nuovo calendario di Serie A, stamattina il consiglio direttivo. Napoli e Inter contrarie

E’ previsto alle 10 di questa mattina il consiglio direttivo di Lega per il nuovo calendario di Serie A, ma è possibile che la stragrande maggioranza dei club non vadano a Roma avendo già detto sì tramite pec. Solo due società non l’hanno fatto: l’Inter, che è quasi sola, e il Napoli, altro club verso il no alla proposta di calendario della Lega. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che, dunque, l’assemblea straordinaria è a rischio di assenza del numero legale. Per tradurre l’orientamento in decisione definitiva potrebbe bastare un consiglio di Lega.