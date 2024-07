Il club partenopeo ha dato il via al raduno questa mattina al Training Center, segnando così l’inizio della nuova era targata tonio Conte . La rosa sarà ovviamente incompleta, mancheranno i reduci dagli Europei e Olivera, ancora impegnato in Coppa America. Per la partenza in Val di Sole è atteso Osimhen, regolarmente convocato per oggi , così come i nuovi acquisti Rafa Marin e Spinazzola.