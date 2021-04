Ok al pubblico a Roma dal Governo per L’Europeo, Gravina: ”L’Italia e Roma ci sono!”

“L’Italia e Roma ci sono!”. Esulta così, come riporta Sport Mediaset, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, alla notizia della lettera inviatagli dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali, con l’ok ad almeno il 25% di pubblico all’Olimpico per il prossimo Europeo di calcio. “L’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA”, aggiunge Gravina. “Il messaggio che l’Esecutivo manda al Paese – prosegue il n.1 della Figc – è di grande fiducia e di straordinaria visione. L’Italia dimostra di avere coraggio, quell’Italia che lotta contro la pandemia e allo stesso tempo lavora per ripartire in sicurezza secondo un programma e un calendario chiari e definiti”.