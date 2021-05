Okaka, il fratello: “Con il Napoli partita difficile, ma l’Udinese non è appagata”

A Radio Marte, è intervenuto il fratello agente di Okaka, Carlo Okaka:

“Udinese appagata? Sarebbe l’ultima cosa da fare quando si fa questo sport. I ragazzi vogliono massimizzare la stagione, stasera sarà una bellissima partita anche perché l’Udinese ha dimostrato di poter essere una squadra con una classifica migliore. Ovvio che con un Napoli così in forma non sarà facile. Juventus? Questo ultimamente caratterizza le gare dell’Udinese. I ragazzi giocano un calcio eccezionale, rischi di vincere a Milano contro il Milan e contro la Juve. Ci sono piccolezze su cui lavorare. Si perdono tanti punti per queste situazioni qui, poi dispiace perché ora ci sono 40 punti ma potevano essere di più e si poteva stare nella parte sinistra della classifica e magari guardare avanti più che indietro. La famiglia Pozzo a livello calcistico è molto intelligente. Ha inserito gli innesti giusti per la squadra, come Pereyra e Molina. Quest’ultimo è stato uno degli acquisti più importanti della Serie A: è arrivato sconosciuto e sta facendo benissimo. Il lavoro parte dell’altro. Peraltro sia Stefano che De Paul e Pereyra hanno coeso lo spogliatoio, creando armonia che poi emerge in campo. Vedere giocare l’Udinese è stato molto bello da vedere. Mio fratello è stato fuori 3 mesi tra COVID-19 e infortunio. Lui è possente, grandissimo nella muscolatura: per tornare al 100% ha dovuto lavorare tantissimo. Dal punto di vista degli infortuni è stata una tragedia. Quando ti scontri con queste cose e fai comunque risultati, chapeau. Il più forte dell’Udinese? Non sono io a dirlo ma le statistiche e le prestazioni. Rodrigo De Paul è il giocatore che farà il mercato. Ha avuto un’evoluzione negli ultimi 2 anni importante. Credo che si meriti anche una piazza di una fascia più importante”.