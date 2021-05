Olbia, il presidente attacca la nuova Coppa Italia: “Doveva essere la coppa di tutti, perse occasioni uniche”

Intervenuto attraverso i canali ufficiali del club il presidente dell’Olbia, club di Lega Pro, ha parlato cosi riguardo la nuova formula della Coppa Italia. Ecco le sue parole:

“Dipende molto da come viene concepita e da chi è l’organizzatore. Faccio una battuta: chiediamo a Florentino di fare la Champions, sappiamo cosa organizza, no? La Serie A cerca di massimizzare i propri interessi, dovrebbe essere organizzata più dalla FIGC. Dovrebbe essere la Coppa di tutte le categorie, concepita come il calcio dei Comuni, il sogno come in Inghilterra. Avrei lavorato su una formula di questo tipo. Perderemmo risorse? Sono occasioni uniche per vedere una squadra blasonata nella propria città. Ci sono potenzialità in Italia per creare una formula capillare e coinvolgente, che possa andare in linea con la riforma della Primavera. Queste formule sono in linea, tranne questa ma non è colpa della Serie A. Il punto è chi organizza, come detto: dovrebbe essere la Coppa di tutti, dunque della Federazione”.