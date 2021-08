Olimpiadi Tokyo 2020, l’Italia entra nella storia: doppio oro nei 100 e nel salto in alto

Giornata storica per il nostro paese. Alle Olimpiadi di Tokyo arrivano due ori nell’Atletica Leggera. Il primo e quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Solo 5 anni fa dovette rinunciare alle Olimpiadi di Rio causa un brutto infortunio, adesso però si è preso la sua rivincita arrivando a saltare più in alto di tutti, toccando i 2.39 m a pari merito con Bahrein Barshim.

Ma non è finita qui. Pochi minuti dopo ecco arrivare la seconda medaglia d’oro della giornata. Stavolta è il turno di Marcell Jacobs, il primo italiano a guadagnarsi di fatto una finale nei 100 m, ma ciò sembra non bastargli. Corre i 100 m in 9.80 s che gli vale una fantastica medaglia d’oro.