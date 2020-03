Oltre 200 sanitari in malattia al Cardarelli? Il dg smentisce: “Falso. Non gettate fango su di noi”

Al Cardarelli di Napoli non vi sono oltre 200 operatori sanitari in malattia. Dopo la nota del dottor Mauro, direttore del reparto emergenze del principale ospedale di Napoli, arriva la smentita di Giuseppe Longo, direttore generale del nosocomio più grande del Sud Italia. “Dei 739 medici in servizio – riporta AGI – 16 medici lavorano nei dipartimenti assistenziali mentre 17 di loro in quello di emergenza e accettazione, quello che in prima battuta fronteggiano i pazienti affetti da Covid 19. Dei 17 medici malati del dipartimento di emergenza e accettazione, 4 sono affetti da patologie di lunga data, croniche e gravi, e altri 4 sono positivi tampone, al test per il Covid 19. In realtà i medici che in prima linea sono chiamate a fronteggiare l’epidemia ammalati sono dunque 9. A tutti i 3200 medici di questa grande azienda che tutti i giorni sono al servizio dei pazienti va il mio più forte ringraziamento.

Non permetterò a nessuno – chiosa Longo – di gettare fango sulla nostra azienda e sulla nostra sanità”.