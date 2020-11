OMS, Guerra: “La Campania ha riscontrato un effetto benefico dalle prime chiusure effettuate, vaccino? Ecco la situazione”

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Esiste un sistema a 21 indicatori, che riguardano sia le proiezioni che la situazione della patologia, dei servizi sanitari. Dall’incrocio di questi indicatori si arriva ad una decisione. La Campania ha riscontrato un effetto benefico dalle prime chiusure effettuate, rallentando la curva dei contagi. I provvedimenti iniziali hanno dato i loro benefici. Il trend non è in discesa ma è meno ripido rispetto a qualche giorno fa. Vaccino? I cinesi almeno un vaccino in sperimentazione avanzata, lo hanno. Se non ci saranno effetti collaterali, nella fase finale, i dossier potranno essere completati per metà dicembre. Il laboratorio ha alcune settimane di tempo per valutare la proposta di pre registrazione del vaccino. Alcune delle aziende produttrici, hanno già cominciato la produzione industriale, in modo tale da essere pronte subito alla distribuzione delle dosi, appena sarà pronto il vaccino e sarà registrato. La terapia al virus non esiste al momento. Non si guarisce grazie ad un farmaco specifico. Euro 2020 con i tifosi? Questa è una bella domanda. Dipende da molte variabili, compreso l’arrivo del vaccino e dei mezzi di prevenzione in larga scala. Difficile fare previsioni in questo momento”.