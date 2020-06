OMS, Ricciardi: “Zangrillo sbaglia, il virus fa ancora stragi! Serie A? Preoccupa la Lombardia”

Walter Ricciardi, componente esecutivo dell’OMS e consigliere del Ministro della Salute Speranza, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Stimo molto il professor Zangrillo, ma stavolta è andato oltre, si è fatto trascinare dall’enfasi. E’ vero che ci sono meno casi e questi casi sono meno gravi, ma è perché negli ospedali sono bravi e frenano la malattia prima e perché il caldo ha diminuito la carica virale. Dire che il virus è scomparso è un azzardo che confonde la gente. Ci sono parti del mondo in cui ci sono condizioni climatiche come le nostre e il virus sta facendo ancora stragi. Se per almeno 40 giorno ci saranno zero casi in tutto il mondo, potremo dire la pandemia finita”.

RIPARTENZA CALCIO – “Il calcio non è uno sport individuale, ma di gruppo. Oltre ai calciatori, ci sono gli addetti ai lavori. In quasi tutta Italia la circolazione del virus è molto ridotta e le misure attivate sono sufficienti. Desta un po’ di preoccupazione la Lombardia, in cui la circolazione è ancora intensa. Servono cautele aggiuntive per le squadre della Lombardia o che dovranno giocare in Lombardia”.