Condò: “Spalletti possiede una rosa e più opzioni di gioco per risolvere le partite”

Paolo Condò, giornalista, ha speso qualche parola, sul suo editoriale per La Repubblica, riguardo il Napoli e la vittoria contro la Salernitana: “Spalletti possiede una rosa e più opzioni di gioco: assente Osimhen e risparmiato Insigne, poco efficaci i sostituti Mertens e Lozano, sono stati Elmas e Petagna – appena subentrati – a provocare il ko. Alla fine la parte del sicario l’ha recitata Zielinski: ma il modo in cui il centravanti di scorta è entrato nell’azione, e come poi ha combattuto per aiutare la difesa a reggere lo sforzo estremo della Salernitana, dice tutto del Napoli. Spalletti ha un piano A (Osimhen), un piano B rappresentato dalla cavalleria leggera e un piano A-bis che prevede Petagna nei panni del nigeriano”.