Ordine: “DAZN? I veri colpevoli sono i presidenti della Serie A”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “L’ennesimo caso DAZN? Non è normale ciò che è avvenuto ieri in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Il problema va risolto rapidamente, non si può continuare così. Tuttavia, è innegabile che il processo dello streaming debba andare avanti, altrimenti rischiamo di tornare ai messaggi di fumo. DAZN sta commettendo troppi errori, dopo oltre un mese dall’avvio della stagione mi sembra chiaro che il problema della piattaforma sia strutturale. I veri colpevoli, in ogni caso, sono i presidenti, i quali, per guadagnare qualche soldo in più, hanno sacrificato la passione dei tifosi, come dimostrano i dati di audience, decisamente più bassi rispetto al passato”.