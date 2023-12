Orlando: “Peggior partenza in Serie A? Voto De Laurentiis, Napoli senza Spalletti…”

L’ex calciatore MassimOrlando ha commentato, ai microfoni di TMW Radio, la situazione relativa alla vetta della classifica di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

“Manderei lettere cattive a Milan e Napoli. Lontanissimi dall’Inter, Milan fuori anche dalla Champions, Napoli dalla Coppa Italia, Milan con un caos societario e i tanti infortuni, dall’altra parte un gruppo che dopo la partenza di Spalletti non è più gruppo. Queste due dovevano e potevano far di più. A chi do il voto peggiore per questa prima parte di stagione in Serie A? A De Laurentiis, ha spaccato in due una squadra perfetta”.