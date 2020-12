Orsato miglior arbitro 2020, Gravina: “Riconoscimento straordinario”

“È un riconoscimento straordinario per le qualità personali di Daniele Orsato e per il livello generale della scuola arbitrale italiana” sono state le prime parole del presidente della Figc Gabriele Gravina alla nomina dell’arbitro della sezione di Schio come miglior direttore di gara dell’anno 2020. Il riconoscimento è arrivato dall’Iffhs (International Federation of Football History & Statistics), associazione presente in 150 paesi del mondo e riconosciuta per la sua autorevolezza.