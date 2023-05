Orsi: “Campionato meraviglioso di Meret, ha portato 6-7 punti”

Nando Orsi, ex portiere e oggi opinionista e commentatore tecnico, ha parlato ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte:

“Hojlund possibile erede di Osimhen? L’atalantino può essere un diamante grezzo così come lo era Osimhen quando è arrivato. Spalletti l’ha sgrezzato, lo ha fatto diventare un giocatore anche tattico e quindi la forza del nigeriano è una forza importante. È ovvio che se hai sempre in testa Osimhen è difficile cambiarlo anche se mi sembra che Hojlund sia un buon profilo. Soprattutto con un allenatore come Spalletti che riesce a stilizzare i giocatori trasformandoli o riuscendo a farli essere istintivi a pensanti.

Secondo me il Napoli è migliorabile in mezzo al campo. Occorrerebbero sostituti di Zielinski, Anguissa e Lobotka ma a livello loro. Lobotka, poi, è stato fondamentale dato che ha giocato tutte le partite e farlo a questi livelli non è semplice e quindi ci vuole un giocatore che gli dia il cambio in qualche partita importante. Poi bisognerà vedere il mercato come si svilupperà. Probabilmente servirebbero 3-4 giocatori di grande spessore, uno in difesa, due a centrocampo e 1-2 esterni. La coppia Meret-Gollini può avere futuro in questa squadra, le gerarchie ci sono e quando è entrato Gollini mi sembra abbia fatto bene. Meret secondo me ha fatto un campionato meraviglioso, portando 6-7 punti; nonostante le perplessità iniziali ha dimostrato di essere un portiere da grande squadra. Guadagnatosi la fiducia che gli ha dato Spalletti, Meret ha dimostrato personalità, carattere e forza tecnica“.