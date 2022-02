Orsi: “Napoli-Inter sarà una partita a scacchi, Spalletti è un grande stratega”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nando Orsi, ex portiere: “Mancini andrà a vedere Napoli-Inter, sicuramente è uno che guarda la crescita di tutti i giocatori, anche quelli già affermati, si dovrà rendere conto anche delle risorse che ha. Qualità? Il Napoli ha una squadra quasi interamente di qualità, almeno dal centrocampo in avanti. Fisicamente l’Inter è sicuramente superiore, tatticamente Spalletti ci sa fare ed è un grande stratega, abbiamo visto quando il Napoli era senza giocatori. Al completo il Napoli aveva stracciato il campionato. Fabian Ruiz ti dà tecnica, forza fisica, tiro, passaggio lungo o corto. Lobotka sta andando benissimo ma io non mi aspetto un Fabian Ruiz fuori, bensì un dubbio tra lo slovacco e Anguissa. Koulibaly? Sarà carico a mille, il Napoli l’ha aspettato tanto, non sarebbe giusto lasciarlo fuori. Il Napoli può soffrire sulle fasce? Dipende molto da Politano e Insigne, da che tipo di lavoro faranno. La partita sarà molto tattica, Spalletti e Inzaghi studiano il match in maniera maniacale. Agli esterni si dovrà chiedere di essere bravi anche nella fase difensiva. Occhio anche alla posizione di Dzeko come regista offensiva, sarà una bella partita a scacchi”.