Orsi: “Roma-Napoli? Chi vince dà uno scossone al campionato”

Nando Orsi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, per commentare l’imminente match tra Roma e Napoli. Ecco un estratto:

“Roma-Napoli? Si tratta di uno scontro diretto. Se dovessero vincere, entrambe darebbero uno scossone determinante alla stagione. Tatticamente sarà una grande partita per il gioco espresso dai due club. Le ripartenze dei giallorossi potrebbero essere pericolose per la difesa azzurra”.

Su Mourinho e Spalletti:

“Mou impronterà molto la gara sul tentativo di limitare le ripartenze devastanti di Kvara. Le partite si giocano molto nella parte iniziale, gli episodi poi tendono a cambiare il loro andamento [..] Il portoghese è uno dei più vincenti della storia del calcio. Si è evoluto, nel corso del tempo è diventato un grande gestore. Alcuni calciatori si sono lanciati nel fuoco per Mou. Lui predilige una grande motivazione. È diverso rispetto a Spalletti, straordinario tecnico di campo”.

Sulla scelta di Spalletti, tra Osimhen e Raspadori: “La Roma ha tre difensori molto fisici, sembrerebbe una sfida più adeguata alle caratteristiche di Jack, bravo a smarcarsi dagli avversari. Ma anche Osimhen potrebbe essere adatto alla gara per la sua fisicità. Victor è il titolare di questa squadra, ma Spalletti ha delle alternative in più e sa di poter contare su un giocatore in forma come Raspadori”.

Sulle assenze di Anguissa e Dybala: