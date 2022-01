All’indomani del tampone negativo, dopo le festività natalizie trascorse in quarantena in Nigeria perché positivo al Covid-19, Victor Osimhen è rientrato a Napoli e in mattinata si è sottoposto, come da protocollo, alle visite post-virus per ottenere l’idoneità da questo punto di vista. Ad annunciarlo è il club azzurro nel report dell’allenamento odierno: “Osimhen ha effettuato in mattinata le visite post Covid-19 come da protocollo”.