Osimhen, il cognato: “Panchina contro il Parma? Decide Gattuso, ma lui è venuto a Napoli per giocare

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen.

“Come sta Osimhen? L’ho sentito un paio di volte dopo gli allenamenti, ha già degli amici del gruppo e Gattuso e De Laurentiis l’hanno accolto benissimo. Stanco contro il Pescara? L’ho sentito dopo tutte le amichevoli, non vedo problemi e anche dopo quella gara lui mi ha detto di avere buone sensazioni. Non è arrivato il gol ma il suo processo d’inserimento è in crescita. Non mi ha raccontato di problemi.

Titolare o riserva contro il Parma? Non ho questa informazione, sentirò Victor domani. Io credo che lui voglia giocare ma non so cosa ne pensa Gattuso. Se non dovesse giocare titolare sarebbe un problema per lui? Gattuso è l’allenatore, lui decide, anche per il modulo da adottare. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 di certo lui vuole giocare dal primo minuto, è arrivato a Napoli per giocare. Certo, la cosa più importante è che alla fine la squadra vinca la partita”.