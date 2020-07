Osimhen, il fratello: ”Victor sarà un nuovo giocatore del Napoli. Gattuso e De Laurentiis decisivi”

“Ti dico che sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli”. Non ha dubbi sull’esito della trattativa tra Lille e Napoli Andrew Osimhen, fratello maggiore del centravanti, che è stato intervistato ai microfoni di Europa Calcio: “Durante quella visita di due giorni rimase impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, lasciò l’Africa per andare in Germania da solo e quando era ancora un ragazzino, prima ancora di andare in Belgio e al Lille“.

Proprio dopo quella due giorni partenopea, il colpo di scena del cambio di agenti. Perché?

“Non era più contento con i vecchi agenti. D’Avila ha poi fatto un grandissimo lavoro in questa operazione. A volte bisogna cambiare le persone vicino a te, considerando anche l’importanza di questo trasferimento“.

Si parlava anche del Liverpool interessato a Victor, conferma?

“Non confermo perché non lo so. In periodi come questi se ne leggono tantissime di voci di mercato e di accostamenti“.

I fattori decisivi riguardo la scelta del Napoli?

“Fu molto felice di incontrare Gennaro Gattuso, è un allenatore che segue e tiene molto ai suoi giocatori. Ma anche quel meeting a Capri con De Laurentiis fu molto positivo. Victor mi ha descritto De Laurentiis come una persona buona e familiare“.

Quali sono le migliori qualità di suo fratello?

“Vuole crescere e migliorare in ciò che fa, determinato e concentrato sul calcio. Inoltre vuole vincere sempre, quando perde si arrabbia“.

Sa che la tifoseria napoletana è una delle più calde e appassionate?

“Certamente, me lo ha detto proprio pochi giorni fa. Ma è molto contento di questo fattore, e per lui sarà solo un grande stimolo in più“.