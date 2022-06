Come riportato da ll Mattino, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, avrebbe parlato del suo futuro dal ritiro della nazionale nigeriana, con la quale è stato impegnato per le qualificazioni alla Coppa D’Africa: “Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere”.