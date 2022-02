Osimhen: “Infortunio? Ho sentito la faccia esplodere, ma non ho paura di farmi male”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato intervistato dal quotidiano Repubblica, al quale ha raccontato la sua esperienza con l’infortunio: “Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. Non ho paura di farmi male. Non sono tipo da frenare la mia esuberanza, ho sempre cercato di rimettermi in piedi senza piangermi addosso, non mi arrendo”. Sul suo carattere: “Mi criticano perché sui social eccedo, ma ho 23 anni, cerco leggerezza. Mi accusano di essere permaloso, di non lasciar correre occasioni e commenti, ma io sono felice solo se do il meglio. I giocatori africani non sono solo storie tristi. Sono stato povero, ma sono andato avanti. Riguardo il suo carattere: “Mi criticano perché sono permaloso, ma io sono felice solo se do il mio meglio. Sul razzismo sposo in pieno la linea di Thuram, è un esempio”.