Osimhen: “Io vivo di sfide, per superare me stesso. Devo tanto a Mario Gomez”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi sull’esperienza di Wolfsburg e sull’importanza di Mario Gomez:

“Solo a Wolfsburg ho pensato, solo per qualche istante, di poter mollare tutto. Ma è un pensiero che uno come me non ha mai accettato perché giocare a calcio, per fare gol, è il sogno di sempre. E’ lo scopo della mia vita. E poi come potevo farlo, sapendo anche di avere delle responsabilità nei confronti della mia famiglia? Più mi dicevano che era difficile e più aumentavo l’impegno, la forza. Io sono quel tipo di persona a cui se dicono che non può fare una cosa, fa di tutto per dimostrare il contrario. Io vivo di sfide, io vivo per superare me stesso. Non mi tiro mai indietro, perché devo sempre dimostrare di essere capace di riuscire in ogni cosa”.

Riconoscenza? Lo sono a tanti, però penso spesso a Mario Gomez. A Wolfsburg non è stato semplice e non solo per il clima: era la prima esperienza lontano da casa, praticamente un altro modo. E Mario a ogni allenamento si fermava con me, a darmi suggerimenti, a dirmi cosa fare per non fare errori. Mi ha dato fiducia: un grande campione che si dedicava a darmi suggerimenti. E io mi dicevo: se uno importante e bravo come lui perde tempo con uno come me, vuol dire che vede qualcosa in te che magari tu non hai ancora visto. Ed è stato l’insegnamento che mi ha aiutato a fare il passaggio chiave nella mia carriera”.