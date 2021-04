Osimhen, l’intermediario: “Diventerà uno dei più grandi centravanti del mondo”

Andrea D’Amico, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha una rosa per competere per ogni obiettivo. I conti si fanno sempre alla fine. Quest’anno ha travolto l’esistenza di tutti. Se ti mancano giocatori importanti per tanto tempo poi anche gli obiettivi ne risentono. Comunque il Napoli è un progetto importante che andrà oltre questa stagione. Gattuso? E’ in scadenza di contratto e non so cosa farà. Ne discuterà con la società. Osimhen? Diventerà uno dei più grandi centravanti del mondo. E’ giovane e deve avere il tempo di crescere. Ha un forza fisica, una tecnica e una progressione così importante che ne vedremo delle belle. Senza infortuni di Mertens e di Victor il Napoli si sarebbe giocato lo Scudetto con l’Inter fino alla fine. Sono contento che Victor stia dimostrando il suo valore con continuità. Calcio italiano? I campionati vanno riformati e rivisti”.