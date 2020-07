Osimhen, l’intermediario: “Il Napoli ha bruciato la vasta concorrenza. Da De Laurentiis un segnale importante”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, partner italiano di William D’Avila, agente di Victor Osimhen.

“Siamo felici e soddisfatti perché il Napoli e la sua gente potranno contare su un calciatore fortissimo e che ha voluto fortemente arrivare in azzurro. Affare lungo? Come ha detto anche il presidente c’era una montagna di contratti, le cose vanno sempre risolte in tutti gli aspetti. Diciamo che è stata un’operazione importante su tutti i profili, sia dal punto di vista economico che professionale. Osimhen per il Napoli è un investimento importante. È un giovane di 21 anni e può rivelarsi un investimento straordinario per il presente e per il futuro, come fu per Cavani, che pure è un profilo diverso.

Se ho pensato potesse saltare? Sono sempre stato molto fiducioso per la riuscita di questo affare. Era un’operazione complessa ma siamo sempre stati positivi.