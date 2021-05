Osimhen, l’intermediario: “Victor destinato ad una grande carriera, si è ambientato velocemente”

Andrea D’Amico, intermediario nella trattativa per Osimhen ha parlato durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Spalletti ha carisma ed è molto preparato. Ha vinto nella sua carriera. Napoli ha bisogno di tornare al più presto in Champions e penso che abbia preso la persona giusta per poterlo fare. Il silenzio di Spalletti a volte dice di più delle sue parole, questo è il suo modo di comunicare. Ha fatto esperienza all’estero e quindi è abituato a gestire gruppi multietnici. Gattuso? Secondo me ha fatto bene a scegliere la Fiorentina, non riesce a stare fermo senza calcio. Poi è un marchio Gattuso. Il suo nome ha un valore aggiunto per l’ambiente e per il marchio della società. Ha dimostrato di essere bravo a gestire gruppi. Osimhen? E’ destinato ad una grande carriera. Ha talento e testa e questo è un elemento molto importante. Ha dimostrato che nonostante quest’anno abbia avuto il covid e l’infortunio alla spalla si è ambientato velocemente”.