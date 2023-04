Osimhen: “Napoli mi ha cambiato la vita, da ragazzino pensavo solo a scappare dai guai…”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di France Football:

“Napoli? Mi ha cambiato la vita, non avevo mai visto una cosa simile. La città vive per la squadra. Tifosi? Non mi preoccupano mai quando mi fermano per strada, vogliono solo darti affetto. Ed allo stadio sono incredibili. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto, Napoli è il mio posto. Qualcuno non credeva in me al mio arrivo, ma il club ed i compagni sì. Non potrei essere più felice

Lille? C’era Galtier, al mio arrivo mi chiese quanti gol avrei segnato la prima partita. Mi sentivo come se giocassi in quella squadra da settimane. Segnai due gol e vincemmo. Fu una tale scarica di adrenalina, non l’avevo mai provata fino a quel momento in un grande stadio.

Spalletti? Faccio gol, ma sono anche il primo difensore altrimenti diventa matto. E’ un genio, se facciamo ciò che dice possiamo battere chiunque.

Origini? Da ragazzino pensavo solo a scappare via dalle difficoltà e dai guai. Ma sono felice di essere nato e cresciuto a Lagos, nelle difficoltà per inseguire i miei sogni. Sono molto legato alla mia terra, ho lasciato la mia città solo per il calcio e ci torno per mostrare a tutti che si possono coltivare i propri sogni. Ora ci rido, ma non è stato facile. Ho ricevuto tanti no, tante porte in faccia. Lo Charleroi mi ha fatto rinascere, dopo la prima stagione in Belgio già mi voleva un club italiano”.