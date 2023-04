Osimhen si allena da solo in vista di Juventus-Napoli, la scelta del nigeriano

Domenica il Napoli affronterà la Juventus in una sfida fondamentale per il campionato. Vincere a Torino potrebbe essere il primo, quantomeno simbolico, match point della stagione.

Reduce da un pareggio col Verona, e dalla delusione europea, gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamato a riprendersi in un match tutt’altro che semplice.

La Juventus viene da due sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo, e ha bisogno di punti per rimanere agganciata al treno dei posti in Europa, al netto dell’ipotesi di riassegnazione dei quindici punti di penalizzazione.

C’è un giocatori, in particolare, nel Napoli, che ha voglia di tornare alla forma fisica perfetta. Si tratta di Victor Osimhen. Come riportato Dal Corriere dello Sport, il nigeriano si è allenato da solo oggi, giorno di riposo, presso il Konami Training Center. Ha svolto una seduta di terapia e massaggi straordinari per ritrovare la forma persa dopo l’infortunio.

L’attaccante azzurro, infatti, era ritornato solo contro il Verona per una ventina di minuti, per poi giocare titolare contro il Milan in Champions League.

Il Napoli tornerà domani ad allenarsi in vista del match con la Juventus, ma Osimhen è carico e vuole tornare in forma.