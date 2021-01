Osimhen si confessa: ”Chiedo scusa a tutti, ma rivendico la mia innocenza. Non sapevo nulla della festa”

Osimhen, in una chat esclusiva con Omasports, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua positività al Covid e sulle immagini della sua festa di compleanno che hanno scaturito tantissime polemiche:

‘‘Prima di andare in Nigeria, avevo detto a mia sorella che non avrei festeggiato il mio compleanno. Non ero nel giusto stato d’animo a causa della mia ferita.

Quel giorno in particolare, avevo dormito per circa sei ore. Subito dopo mi sono svegliato, mia sorella mi ha chiesto di scendere. Nella mia testa, ho pensato che volevo solo essere presentato con una cornice, come le famiglie e gli amici fanno per i loro cari, e non ero consapevole.

Se controllate cosa indossavo, era la maglia da allenamento dei Super Eagles. Non mi vestirei così per il mio compleanno. Potrei anche festeggiare il mio compleanno in altri modi, ma non ero di buon umore.

Sono sceso al piano di sotto e stavano suonando musica, musica gospel. Ci sono stato solo 10 minuti prima che il mio fratello maggiore mi ha chiamasse di sopra. Non ho organizzato una festa. Dopo che sono stato dichiarato positivo per COVID-19, ho chiamato la mia famiglia e ha chiesto loro di fare il test. Tutti hanno fatto il tampone ed è risultato negativo.

È stato il musicista a mettere il video online. Credo sia per promuovere il suo lavoro. Non ho niente a che fare con l’organizzazione della festa. Non ne sapevo niente.

“Mi sono scusato con i tifosi e i miei compagni di squadra e sto bene. Sto solo rivendicando la mia innocenza. Non è mai stato pianificato da me.”