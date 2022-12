Osimhen su Maradona: “Vogliamo vincere per rendergli omaggio. Giochiamo onorando il suo nome”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino di Diego Armando Maradona:

“Ho visto la festa degli argentini nelle strade e nelle piazze di Napoli, impressionante. Non so neppure io cosa sia stato Maradona per Napoli, ma definirlo un dio non è un’esagerazione. Ma lo è anche per questo club, per questa squadra. Per noi giocare nel Napoli significa anche onorare il suo nome: è un piacere, un motivo di orgoglio. Vogliamo vincere anche per rendere omaggio al suo ricordo, lui ha fatto così tanto per questa città e per questa squadra ed è bello vedere le sue immagini ovunque in giro, i murales, gli altarini. Qui Maradona esiste per sempre. Murales? Se vinciamo lo scudetto, lo fanno sicuramente a me. Ma non solo a me, credo a tutta la squadra”.