Osimhen, team manager Charleroi: “Ha sempre voglia di giocare e fare bene, può migliorare molto in Italia”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Notaro, team manager del Charleroi, da sempre nello staff tecnico del club belga. Negli anni ha allenato molti giocatori interessanti, tra cui Osimhen, ed ha speso alcune parole sulla punta nigeriana:

“Gli auguro che possa fare sempre meglio con il Napoli. Da noi giocava soltanto come punta. E’ capace di giocare sia in un attacco a due che in un attacco a tre. Quand’era da noi faceva il 4-4-1-1. Non so cosa sarà del suo futuro, ma al Lille è cresciuto ancora. In Italia può migliorare ancor di più. Davanti alla porta era ancora un po’ nervoso, ora invece può avere una maggiore calma, accrescendo le sue certezze. Victor ha un bel carattere. Se non si conosce, può sembrare chiuso, ma non lo è. Ha sempre voglia di giocare e fare bene, quindi a volte sembra arrabbiato, invece è molto affettuoso e pieno di sensibilità”.