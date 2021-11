Ottavio Bianchi: “Il Napoli è una squadra solida, per l’Inter non sarà facile”

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “I nerazzurri devono vincere per non allontanarsi dalla vetta, non può più perdere terreno. Tuttavia non sarà affatto facile contro il Napoli, squadra solida, organizzata e soprattutto con la dote di concedere varchi agli avversari con quella difesa super. Il Napoli arriva a questa sfida senza troppe ansie, anzi con la forza di un ambiente che trasmette entusiasmo ma con una maturità maggiore del passato. Chi potrà essere l’uomo partita? Nell’Inter apprezzo Barella. Nel Napoli la dorsale costituita da Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Mancheranno per la Coppa d’Africa? Ah, sarà un gran problema”.