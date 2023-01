Ottavio Bianchi: “Il Napoli ha distrutto il campionato. Champions? Perchè no”

Ottavio Bianchi, ex calciatore e allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Qui hanno costruito qualcosa di unico. C’è un gruppo meraviglioso, lo percepisci guardando gli atteggiamenti di chi sta in panchina, di chi viene sostituito, e questo è merito di Spalletti. Vittoria della Champions? E perché mai non dovrebbe farcela una squadra che gioca su questi livelli e a questi ritmi? Chi in Europa mostra tutto questo potenziale? Ci sono delle grandi che sono in difficoltà, e forse sarà stata colpa anche della sosta, mentre il Napoli dopo aver perso a Milano ha semplicemente distrutto il campionato. Lo ha ridotto alla Bundesliga di qualche stagione fa, quando il Bayern festeggiava con un mese d’anticipo e non offriva mai agli avversari la possibilità di pensare che potesse crollare. La Champions League è una possibilità, certo”.