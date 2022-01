Ounas, il ct dell’Algeria: “Dopo il Covid è stato riscontrato un problema al cuore”

L’Algeria è stata eliminata prematuramente dalla Coppa d’Africa dopo aver perso la decisiva sfida con la Costa d’Avorio di Frank Kessie. Ma le notizie che arrivano dal ritiro delle volpi del deserto preoccupano e non poco il Napoli. Il CT Djamel Belmadi ha annunciato che Adam Ounas dopo esser risultato positivo al Covid-19 ha riscontrato delle serie complicazioni di salute.

“Se diciamo che il giocatore ha il covid, è finita, non lo vediamo più. Abbiamo visto giocatori come Aubameyang o Lémina che hanno abbandonato il torneo per problemi cardiaci. Quindi non potevamo dire tutto qui. C’erano regolamenti severi”.