Dopo le parole di ieri di Spalletti, altro segnale di conferma per Adam Ounas. L’Olympique Marsiglia, che voleva l’esterno algerino, vira su un altro obiettivo per l’attacco. Come riporta Tuttomercatoweb, si tratta del trequartista marocchino Amine Harit, sbarcato ieri in città. Oggi il classe ’97, dopo la visite mediche, firmerà un contratto valido fino al prossimo 30 giugno. Harit lascia lo Schalke 04 con la formula del prestito secco.