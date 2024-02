Padalino: “Bologna può davvero puntare all’Europa, Fiorentina altalenante. Sulla Juve Stabia…”

Pasquale Padalino, ex giocatore di Fiorentina e Bologna ed ora allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di TvPlay.it

Considerando il suo passato da giocatore, cosa ci può dire sulle stagioni del Bologna e della Fiorentina?

“Il Bologna sta disputando un campionato davvero eccellente, anche oltre alla miglior aspettative. Il Bologna ha una proprietà molto forte alle spalle. Può aver trovato il varco giusto, considerando la mancanza del Napoli, per proseguire quello che sta facendo, sfruttando anche le ali dell’entusiasmo. La Fiorentina, tra alti e bassi, è sempre una di quelle piazze che si meritato di stare tra le prime 6-7 squadre. Non tutti i campionati, ovviamente, vanno nel modo in cui avevi progettato, ma entrambi i team stanno continuando un percorso che è partito da lontano”.

Il Lecce, dopo un grandissimo inizio di campionato, rischia la retrocessione o riuscirà a salvarsi?

“La Serie A, purtroppo, è così: quando pensi di aver capito tutto, non hai capito nulla, ma il Lecce ha tante possibilità di salvarsi. Non la vedo tra le squadre pericolanti, anche perché ha una squadra forte con delle grandi potenzialità. In Serie A è normale perdere qualche partita, visto che ti confronti con squadre che hanno calciatori che fanno la differenza. Bisogna ritrovare, magari, quell’armonia che gli consentirà di salvarsi”.

Ci può commentare l’andamento del girone C del campionato di Serie C?

“La Juve Stabia, con merito, sembra viaggiare verso la promozione in Serie B. Ad inizio anno nessuno pensava che potesse disputare un campionato del genere. Qualche squadra è venuta meno, ma i meriti della Juve Stabia ci sono tutti. In queste ultime partite deve avere quella determinazione per non fare passi falsi, anche perché dietro c’è il Benevento che è migliorato tantissimo con l’arrivo di Auteri”.

Cosa ci può dire sul suo futuro?

“Credo che l’anno sia finito, ho preso in considerazione delle situazioni che, però, non sono andate a buon fine per vari motivi. Stiamo sempre sul chi va là, perché si possono sempre aprire nuovi orizzonti”.

William Scuotto per TvPlay.it