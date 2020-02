Padovan: “Gattuso non è come Inzaghi, ma con la Coppa Italia può diventarlo…”

E’ giusto il parallelismo tra Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi? C’è chi ne parla affermativamente e chi invece, come Giancarlo Padovan, non si trova in linea con questa definizione. Il giornalista di Sky Sport ne ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo: “Possiamo parlare di Gattuso come Simone Inzaghi? No, Inzaghi è da anni che porta la Lazio in alto in classifica ed a vincere coppe. Gattuso non lo ha ancora fatto. Se Gattuso vincesse la Coppa Italia allora si creerebbero i presupposti per una carriera “alla Simone Inzaghi“.