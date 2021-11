Padovan: “Il Napoli resta la mia favorita per lo scudetto, con l’Inter non meritava di perdere”

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto quest’oggi a “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rispondendo in merito alla sconfitta del Napoli contro l’Inter ma non solo: “Il Napoli non meritava di perdere contro l’Inter, nel secondo tempo ha fatto una buona prestazione ed il risultato giusto sarebbe stato il 3-3: mi è sembrata una squadra concentrata, forse poteva gestire meglio dopo esser passato in vantaggio.

Non mi è piaciuto un mancato fallo su Correa sull’azione che porta Lautaro al gol, è stata una ingenuità. Il Napoli resta la mia grande favorita per lo scudetto, non meritava di perdere: purtroppo si è abbattuta la sfortuna su Osimhen ed Anguissa. Con la Lazio il Napoli dovrà dimostrare di essere competitivo per andare fino in fondo, ora bisogna stringere i denti viste le assenze“.