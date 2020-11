Padovan: “Insigne è diventato imprescindibile per il Napoli e per la Nazionale”

Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne è un giocatore maturo, completo, che sa fare tutte le cose che servono. Lui è un giocatore maturo e imprescindibile, sia per la nazionale che per il Napoli. Le uniche due partite che il Napoli ha perso, le ha perse senza Insigne. Magari è un caso, ma magari no. Lui è una guida. E’ un punto di riferimento tecnico e psicologico. Poi è ovvio che si vince e si perde in 11. Oggi ha un peso nettamente superiore al passato. Il Napoli per me ha una grande occasione contro il Milan”.