Padovan sta con Gattuso: “Con l’Atalanta ha ottenuto ciò che voleva”

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare della partita del Napoli con l’Atalanta:

“Gattuso ha cambiato perché affrontava l’Atalanta, sfidandola a specchio e portando la partita sull’uno contro uno. Il 3-4-3 è stato fatto a posta per l’Atalanta. Non è andata bene del tutto perché offensivamente il Napoli ha prodotto quasi zero. Però Gattuso secondo me voleva quel risultato, andandosi a giocare tutto con un altro sistema di gioco a Bergamo. Per me era scontato che tornasse a quattro già col Genoa”.