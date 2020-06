PAGELLE – Coppa Italia, Napoli- Juventus 5-3 (d.c.r.): Meret e Maksimovic monumentali, Coppa dedicata a Gattuso

Meret 7,5: Nel primo tempo è bravo 2 volte su Ronaldo, si fa trovare pronto nell’uscita in avanti. Nel secondo tempo qualche buon disimpegno con i piedi. Questa partita conferma che il Napoli ha 2 portieri affidabilissimi. Ha il grandissimo merito di parare il primo rigore juventino.

Di Lorenzo 6: Sulla destra nei primi 45 minuti contiene bene Alex Sandro a cui manca un giallo. Attentissimo in fase difensiva, si fa vedere meno in accompagnamento agli attaccanti azzurri.

Maksimovic 7,5: Sulla falsa riga della partita di Napoli si erige a muro e soprattutto di testa è insuperabile. Sempre in anticipo e con un tempismo perfetto. Freddissimo quando batte il terzo calcio di rigore

Koulibaly 6: Non è il solito e si vede anche in fase di impostazione dove sbaglia qualche passaggio sanguinoso. Cresce insieme a tutta la squadra con l’andare del match

Mario Rui 6,5: Douglas Costa è un osso durissimo ma il portoghese non si scompone mai e difficilmente si fa superare. È nervoso nel finale e Gattuso lo sostituisce (Dal 79′ Hysaj 6 : Non entra male in campo, è autore di qualche sgroppata sulla sinistra)

Fabian 6: Tra le linee riesce a farsi trovare pronto ma spesso gli manco lo spunto finale. Nel secondo tempo il Napoli prende campo ed anche lui acquisisce fiducia.(Dal 79′ Allan 6 Entra bene in campo e lotta su ogni pallone)

Demme 6: Quando deve impostare e tenta il lancio lungo sbaglia spesso, sul finire del primo tempo ha sui piedi il pallone del vantaggio ma Buffon gli chiude lo specchio.

Zielinski 6: Timido nei primi 45 minuti, difficilmente si prende qualche responsabilità. Meglio nella seconda frazione quando aumentano gli spazi.(Dall’86′ Elmas 5,5 Nell’ultimo minuto ha un’occasione colossale per portare in vantaggio il Napoli ma non è cattivo per

Callejon 5: Nei primi 20 minuti sbaglia tanto soprattutto in fase difensiva , Gattuso lo redarguisce spesso. Esce al 67′ senza uno spunto degno di nota. (Dal 67′ Politano 6,5: Quando il pallone entra nei suoi piedi c’è sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso ma pecca nell’ultimo passaggio)

Mertens 5,5: Nei primi 45 minuti si fa vedere più in ripiegamento che in fase offensiva, esce al 67′ autore di una partita incolore. (Dal 67′ Milik 6: Il polacco corre tanto e 5 minuti dopo il suo ingresso ha la palla del vantaggio ma colpisce male la sfera. )

Insigne 6,5: L’inizio non è dei migliori con qualche sbaglio di troppo in appoggio, poi cerca di prendersi la squadra sulle spalle e spesso arriva al tiro. Spiazza Buffon e porta in vantaggio il Napoli nella lotteria dei rigori.

All. Gattuso 7: La squadra scende in campo con la cattiveria del suo mister negli occhi, la partita è impostata bene con la squadra che aspetta la Juve e riparte. Quando riparte gli azzurri fanno malissimo e soprattutto nel secondo tempo cerca spesso di prendere la partita in controllo. Nei calci di rigore il Napoli è cattivo, è determinato, ha negli occhi la stessa carica del suo allenatore che in questi giorni ha sofferto tanto ed ora può, seppur in maniera molto lieve, lenire il suo dolore.