Palermo: il City Football Group pronto a firmare per il pacchetto di maggioranza

Manca poco alle firme che consegneranno circa l’80% del Palermo al gruppo di proprietà dello sceicco Mansour.

Il Palermo viene valutato circa 6 milioni di euro, con una buona garanzia di una crescita nel tempo. L’attuale presidente Mirri manterrebbe comunque una quota di minoranza.

Il City Football Group detiene 10 club in giro per il mondo. Un progetto ampio che mira alla crescita e alla valorizzazione dei giovani. Il Palermo è piaciuto molto al gruppo, che vede nel club siciliano una consistente possibilità di crescita. Notizie positive, quindi, per mister Baldini, che nei prossimi giorni disputerà i playoff per cercare la promozione in Serie B