Palladino: “Non abbiamo perso per il sistema di gioco ma per la forza del Napoli: squadra cinica, solida”

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Faccio i complimenti al Napoli, squadra molto solida, cinica, dobbiamo guardare a loro per crescere. Il piano-gara era giusto, abbiamo approcciato bene alla gara, nella fase centrale loro hanno avuto più possesso palla, siamo mancati un po’ nella riconquista palla, siamo andati troppo presto in verticale. Bisogna crescere, lavorare, queste gare servono anche a questo percorso. Gudmunsson aveva un fastidio alla caviglia per uno scatto quando stava per entrare, un problema che aveva avuto già a Genova. Bisogna guardare al percorso positivo, ai 32 punti con una gara in meno, mi concentro su quello che dobbiamo migliorare. Analizzerò gli errori, ce la metterò ancora di più, è una squadra con tanti giovani, ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Non c’è una ricerca esasperata nel giocare la palla, per me Comuzzo e Moreno hanno fatto una grande prestazione, sono stati tra i migliori in campo, si cresce con gli errori, bisogna accettarlo. I giovani vanno fatti crescere, sono il futuro di questo club. Pongracic era un indiziato a giocare, ho cambiato sistema per mettere più densità in zona centrale perchè il Napoli lavora tanto con le catene, gli inserimenti, i terzini che vengono dentro al campo. È difficile accettare il 3-0, abbiamo avuto delle occasioni per riaprirla, soprattutto quella di Beltran, il Napoli ci ha castigato sui dettagli. Nel secondo tempo siamo passati a quattro, la difesa a tre è un sistema di gioco che possiamo utilizzare, è un modulo che abbiamo nelle corde, questa squadra può giocare in entrambi i modi. Abbiamo perso sul cinismo e sulla forza della squadra avversaria, sul valore delle sue individualità. Manca ancora una partita al nostro girone d’andata, è un bilancio super positivo, con tanti giocatori nuovi, abbiamo ampi margini di miglioramento”

Dal nostro inviato al Franchi Ciro Troise